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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 13:59 |
574
1

Приличная сумма. Названа будущая зарплата Брагару в Динамо

Игрок «Черноморца» в Киеве будет получать 300 тысяч долларов в год

11 января 2024, 13:59 |
574
1
Приличная сумма. Названа будущая зарплата Брагару в Динамо
ФК Черноморец. Максим Брагару

Украинский вингер одесского «Черноморца» Максим Брагару в составе киевского «Динамо» будет зарабатывать 300 тысяч долларов, сообщает ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист подпишет контракт с киевлянами по схеме 4+1. Ведущий шоу ТаТоТаке отмечает, что Максим хотел перейти либо в европейский клуб, либо в исторический гранд Украины. Ради перехода в «Динамо» Брагару отказал «Полесью», которое предлагало «бешеную» сумму только за подписание контракта.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Максим Брагару провел 16 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Недавно стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Черноморцу» за переход игрока.

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Динамо Киев трансферы Черноморец Одесса ТаТоТаке трансферы УПЛ Максим Брагару зарплаты Полесье Житомир
Источник ТаТоТаке
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