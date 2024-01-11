Приличная сумма. Названа будущая зарплата Брагару в Динамо
Игрок «Черноморца» в Киеве будет получать 300 тысяч долларов в год
Украинский вингер одесского «Черноморца» Максим Брагару в составе киевского «Динамо» будет зарабатывать 300 тысяч долларов, сообщает ТаТоТаке.
Ранее сообщалось, что 21-летний футболист подпишет контракт с киевлянами по схеме 4+1. Ведущий шоу ТаТоТаке отмечает, что Максим хотел перейти либо в европейский клуб, либо в исторический гранд Украины. Ради перехода в «Динамо» Брагару отказал «Полесью», которое предлагало «бешеную» сумму только за подписание контракта.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Максим Брагару провел 16 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Недавно стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Черноморцу» за переход игрока.
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