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  4. Лидер Жироны вряд ли перейдет в Барсу. Клубы не могут договориться по цене
Испания
11 января 2024, 13:21 |
943
0

Лидер Жироны вряд ли перейдет в Барсу. Клубы не могут договориться по цене

Скорее всего, Алейш Гарсия останется в команде Мичела

11 января 2024, 13:21 |
943
0
Лидер Жироны вряд ли перейдет в Барсу. Клубы не могут договориться по цене
Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Переговоры каталонских «Жироны» и «Барселоны» по трансферу полузащитника Алейша Гарсии почти не продвигаются, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, «красно-белые» готовы попрощаться со своим капитаном только за сумму его отступных – 20 миллионов евро. В то же время «Барселона» считает, что 26-летний футболист стоит примерно 14 миллионов.

Журналисты отмечают, что сейчас у «сине-гранатовых» из-за финансовых трудностей нет возможности заплатить за Алейша сумму, которую просит «Жирона». Таким образом, похоже, «Барселона» скоро начнет работу над другими кандидатами на усиление центра поля.

В этом сезоне Алейш Гарсия провел 20 матчей за «Жирону», отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Алейш Гарсия Барселона Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Mundo Deportivo
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