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Australian Open
11 января 2024, 12:59 | Обновлено 11 января 2024, 13:00
104
0

Юлия Стародубцева – Габриэла Кнутсон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open

11 января 2024, 12:59 | Обновлено 11 января 2024, 13:00
104
0
Юлия Стародубцева – Габриэла Кнутсон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора украинка сразится против Габриэлы Кнутсон из Чехии (№168 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Кроуфорд – Коприва. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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