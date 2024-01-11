Юлия Стародубцева – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open
12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале отбора украинка сразится против Габриэлы Кнутсон из Чехии (№168 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Кроуфорд – Коприва. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
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