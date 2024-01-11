Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки

Неприятный инцидент произошел со сборной Гамбии во время полета на Кубок африканских наций, который состоится в Кот-д’Ивуаре.

Как сообщает журналист Сане Маланг в Twitter, несколько футболистов потеряли сознание из-за нехватки кислорода в салоне. Это произошло по причине небольшого размера самолета. Также источник утверждает, что двое игроков до сих пор не отошли от перенесенного потрясения.

В результате пилотам авиалайнера пришлось развернуть его обратно в Гамбию со всей делегацией на борту. А вечером футболисты еще и провели тренировку на родной земле, о чем отрапортовали в соцсетях.

Отметим, что Гамбия попала на КАН-2023 в одну группу с Камеруном, Сенегалом и Гвинеей. Первый матч гамбийцы проведут 15 января против действующего победителя Кубка Африки – Сенегала.