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11 января 2024, 12:54 |
675
3

Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки

Первый матч на турнире гамбийцы проведут уже 15 января

11 января 2024, 12:54 |
675
3
Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Гамбии

Неприятный инцидент произошел со сборной Гамбии во время полета на Кубок африканских наций, который состоится в Кот-д’Ивуаре.

Как сообщает журналист Сане Маланг в Twitter, несколько футболистов потеряли сознание из-за нехватки кислорода в салоне. Это произошло по причине небольшого размера самолета. Также источник утверждает, что двое игроков до сих пор не отошли от перенесенного потрясения.

В результате пилотам авиалайнера пришлось развернуть его обратно в Гамбию со всей делегацией на борту. А вечером футболисты еще и провели тренировку на родной земле, о чем отрапортовали в соцсетях.

Отметим, что Гамбия попала на КАН-2023 в одну группу с Камеруном, Сенегалом и Гвинеей. Первый матч гамбийцы проведут 15 января против действующего победителя Кубка Африки – Сенегала.

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Источник Twitter
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Комментарии 3
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MrStepanovM .
вони що стоячи летіли? скільки ж їх набилося в літак?!
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+1
potemkin78
на АН-2 летели?
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0
Swed
Надо было приземлиться где то и высадить половину.)
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0
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