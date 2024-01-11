Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки
Первый матч на турнире гамбийцы проведут уже 15 января
Неприятный инцидент произошел со сборной Гамбии во время полета на Кубок африканских наций, который состоится в Кот-д’Ивуаре.
Как сообщает журналист Сане Маланг в Twitter, несколько футболистов потеряли сознание из-за нехватки кислорода в салоне. Это произошло по причине небольшого размера самолета. Также источник утверждает, что двое игроков до сих пор не отошли от перенесенного потрясения.
В результате пилотам авиалайнера пришлось развернуть его обратно в Гамбию со всей делегацией на борту. А вечером футболисты еще и провели тренировку на родной земле, о чем отрапортовали в соцсетях.
Отметим, что Гамбия попала на КАН-2023 в одну группу с Камеруном, Сенегалом и Гвинеей. Первый матч гамбийцы проведут 15 января против действующего победителя Кубка Африки – Сенегала.
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