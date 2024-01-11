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  4. Джон МАКИНРОЙ: «Итоговый турнир WTA в Саудовской Аравии, вы шутите?»
WTA
11 января 2024, 12:38 | Обновлено 11 января 2024, 12:39
306
1

Джон МАКИНРОЙ: «Итоговый турнир WTA в Саудовской Аравии, вы шутите?»

Известный в прошлом теннисист не понимает, как это возможно

11 января 2024, 12:38 | Обновлено 11 января 2024, 12:39
306
1
Джон МАКИНРОЙ: «Итоговый турнир WTA в Саудовской Аравии, вы шутите?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Макинрой

Семикратный чемпион турниров Grand Slam Джон Макинрой прокомментировал новость о том, что Саудовская Аравия может купить турниры Miami Open и Madrid Open.

«Меня бы это не шокировало. Скажем так... деньги решают все», – сказал известный в прошлом теннисист.

Также он поделился мыслями о том, что Саудовская Аравия может запустить тур, подобный тому, что они сделали в гольфе:

«Лично я с этим совершенно не согласен, и с гольфом, и с теннисом.

Женщины собираются играть в Саудовской Аравии Итоговый турнир WTA? Вы что, шутите? Потому что они так хорошо относятся к женщинам? Мне это кажется смешным», – заявил Макинрой.

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Джон Макинрой Итоговый турнир WTA
Источник Tennis Now
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BallsToTheWall
Это просто очередной удачный бизнес проект.   Как и Суперкубок Испании.  И не надо  добывать уголь и плавить сталь.
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