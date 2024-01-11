Джон МАКИНРОЙ: «Итоговый турнир WTA в Саудовской Аравии, вы шутите?»
Известный в прошлом теннисист не понимает, как это возможно
Семикратный чемпион турниров Grand Slam Джон Макинрой прокомментировал новость о том, что Саудовская Аравия может купить турниры Miami Open и Madrid Open.
«Меня бы это не шокировало. Скажем так... деньги решают все», – сказал известный в прошлом теннисист.
Также он поделился мыслями о том, что Саудовская Аравия может запустить тур, подобный тому, что они сделали в гольфе:
«Лично я с этим совершенно не согласен, и с гольфом, и с теннисом.
Женщины собираются играть в Саудовской Аравии Итоговый турнир WTA? Вы что, шутите? Потому что они так хорошо относятся к женщинам? Мне это кажется смешным», – заявил Макинрой.
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