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Australian Open
11 января 2024, 12:13 | Обновлено 11 января 2024, 12:56
248
0

Дарья Снигур – Мэддисон Инглис. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open

11 января 2024, 12:13 | Обновлено 11 января 2024, 12:56
248
0
Дарья Снигур – Мэддисон Инглис. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

12 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора украинка сразится против Мэддисон Инглис из Австралии (№283 WTA), получившей уайлд-кард от организаторов. Поединок состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Де Йонг – Уго Карабелли. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

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смотреть онлайн Дарья Снигур Australian Open 2024 Мэддисон Инглис
Источник Sport.ua
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