Дарья Снигур – Мэддисон Инглис. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора украинка сразится против Мэддисон Инглис из Австралии (№283 WTA), получившей уайлд-кард от организаторов. Поединок состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Де Йонг – Уго Карабелли. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

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