Журналист испанского издания Fichajes Хавьер Парра Пенья оценил игру вратаря мадридского «Реала» Кепы Аррисабалаги во вчерашнем матче полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3):

«Реал» Мадрид и «Атлетико» подарили нам невероятное зрелище в полуфинале Суперкубка Испании, где «сливочные» победили со счетом 5:3. Однако эйфория победы омрачена постоянными ошибками голкипера Кепы Аррисабалаги.

Испанский голкипер вновь продемонстрировал свои слабости в воротах королевского клуба, совершив критические ошибки, которые стоили команде голов. Во втором голе была возможность отразить удар Антуана Гризманна, но он опоздал. Так же, в третьем голе, его выход на мяч был необдуманным, еще раз выявив его неуверенность.

Кепа не может быть игроком основы. Игра Кепы оставляет желать лучшего после его прихода летом, она вызывает сомнения относительно его способности защищать ворота «Реала». Его слабость в игре на выходах вызвала беспокойство у болельщиков и специализированной прессы. Многие соглашаются, что в отсутствие Тибо Куртуа в стартовом составе должен играть Андрей Лунин, продемонстрировавший большую прочность и уверенность в своей игре.

Короче говоря, пока «Реал» Мадрид празднует свою квалификацию в финал Суперкубка, неудачные результаты Кепы повышают срочность принятия решений относительно основного голкипера, чтобы сохранить амбиции команды на успех».

В этом сезоне Кепа провел 17 матчей за «Реал», пропустив 16 мячей. В 7 матчах ему удалось сохранить ворота королевского клуба «сухими».