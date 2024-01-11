Даяна Ястремская – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open
12 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале отбора первая сеяная украинка сразится против 17-летней австралийки Майи Джойнт (№573 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Поединок состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Атман – Нава. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
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