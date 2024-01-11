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  4. Даяна Ястремская – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
11 января 2024, 11:38 |
128
0

Даяна Ястремская – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open

11 января 2024, 11:38 |
128
0
Даяна Ястремская – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

12 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора первая сеяная украинка сразится против 17-летней австралийки Майи Джойнт (№573 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Поединок состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Атман – Нава. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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