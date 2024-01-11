Определились полуфиналистки турнира в Хобарте

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Хобарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элизе Мертенс [1] – Аранча Рус – 7:5, 6:0

Дарья Сэвилл [WC] – Чжу Линь [3] – 3:6, 6:1, 6:4

Нижняя часть сетки

Юэ Юань [Q] – Юлия Путинцева [Q] – 7:5, 7:6(4)

Эмма Наварро [2] – Виктория Томова [LL] – 4:6, 6:3, 6:2

Хобарт. Пары 1/2 финала

Элизе Мертенс [1] – Дарья Сэвилл [WC]

Юэ Юань [Q] – Эмма Наварро [2]

Отметим, что борьбу на этом турнире в парном разряде продолжает Надежда Киченок.