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WTA
11 января 2024, 13:14 |
93
0

Определились полуфиналистки турнира в Хобарте

Третья сеяная проиграла в четвертфинале

11 января 2024, 13:14 |
93
0
Определились полуфиналистки турнира в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Хобарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элизе Мертенс [1] – Аранча Рус – 7:5, 6:0
Дарья Сэвилл [WC] – Чжу Линь [3] – 3:6, 6:1, 6:4

Нижняя часть сетки

Юэ Юань [Q] – Юлия Путинцева [Q] – 7:5, 7:6(4)
Эмма Наварро [2] – Виктория Томова [LL] – 4:6, 6:3, 6:2

Хобарт. Пары 1/2 финала

Элизе Мертенс [1] – Дарья Сэвилл [WC]
Юэ Юань [Q] – Эмма Наварро [2]

Отметим, что борьбу на этом турнире в парном разряде продолжает Надежда Киченок.

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WTA Хобарт Элизе Мертенс Аранча Рус Дарья Сэвилл (Гаврилова) Чжу Линь Юлия Путинцева Юань Юэ Эмма Наварро Виктория Томова
Источник Sport.ua
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