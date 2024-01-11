WTA11 января 2024, 13:14 |
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Определились полуфиналистки турнира в Хобарте
Третья сеяная проиграла в четвертфинале
11 января 2024, 13:14 |
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Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Хобарт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Элизе Мертенс [1] – Аранча Рус – 7:5, 6:0
Дарья Сэвилл [WC] – Чжу Линь [3] – 3:6, 6:1, 6:4
Нижняя часть сетки
Юэ Юань [Q] – Юлия Путинцева [Q] – 7:5, 7:6(4)
Эмма Наварро [2] – Виктория Томова [LL] – 4:6, 6:3, 6:2
Хобарт. Пары 1/2 финала
Элизе Мертенс [1] – Дарья Сэвилл [WC]
Юэ Юань [Q] – Эмма Наварро [2]
Отметим, что борьбу на этом турнире в парном разряде продолжает Надежда Киченок.
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