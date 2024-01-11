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  4. Младший сын Зидана будет играть за клуб Ла Лиги
Испания
11 января 2024, 10:44 |
472
0

Младший сын Зидана будет играть за клуб Ла Лиги

18-летний Эльяс является воспитанником академии мадридского «Реала»

11 января 2024, 10:44 |
472
0
Младший сын Зидана будет играть за клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльяс Зидан

18-летний Эльяс Зидан, младший сын бывшего футболиста и тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, станет игроком «Бетиса».

По информации The Athletic, накануне французский футболист прошел медобследование в новом клубе в сопровождении отца. Официально контракт с 18-летним игроком, способным сыграть на левом фланге в защите и полузащите, будет подписан 11 января, рассчитан он будет до 2026 года.

Отметим, что Эльяс играл в академии мадридского «Реала». Свои выступления в «Бетисе» юноша начнет с молодежной команды.

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Зинедин Зидан Реал Мадрид Бетис Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Источник The Athletic
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