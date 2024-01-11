Младший сын Зидана будет играть за клуб Ла Лиги
18-летний Эльяс является воспитанником академии мадридского «Реала»
18-летний Эльяс Зидан, младший сын бывшего футболиста и тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, станет игроком «Бетиса».
По информации The Athletic, накануне французский футболист прошел медобследование в новом клубе в сопровождении отца. Официально контракт с 18-летним игроком, способным сыграть на левом фланге в защите и полузащите, будет подписан 11 января, рассчитан он будет до 2026 года.
Отметим, что Эльяс играл в академии мадридского «Реала». Свои выступления в «Бетисе» юноша начнет с молодежной команды.
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