Младший сын Зидана будет играть за клуб Ла Лиги

18-летний Эльяс Зидан, младший сын бывшего футболиста и тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, станет игроком «Бетиса».

По информации The Athletic, накануне французский футболист прошел медобследование в новом клубе в сопровождении отца. Официально контракт с 18-летним игроком, способным сыграть на левом фланге в защите и полузащите, будет подписан 11 января, рассчитан он будет до 2026 года.

Отметим, что Эльяс играл в академии мадридского «Реала». Свои выступления в «Бетисе» юноша начнет с молодежной команды.