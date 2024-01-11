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WTA
11 января 2024, 10:30 | Обновлено 11 января 2024, 10:35
128
0

Киченок / Данилина – Го / Цзян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала парного разряда в Хобарте

11 января 2024, 10:30 | Обновлено 11 января 2024, 10:35
128
0
Киченок / Данилина – Го / Цзян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

11 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия) в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка и Анна Данилина из Казахстана сыграют против Го Ханьюй и Цзян Синьюй из Китая. Встреча состоится 4-м запуском после матча Путинцева – Юань Юэ. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором полуфинале сыграют Эри Ходзуми и Макото Ниномия против Чан Хао-Чин и Джулианы Олмос.

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Источник Sport.ua
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