Киченок / Данилина – Го / Цзян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала парного разряда в Хобарте
11 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия) в парном разряде.
В матче 1/2 финала украинка и Анна Данилина из Казахстана сыграют против Го Ханьюй и Цзян Синьюй из Китая. Встреча состоится 4-м запуском после матча Путинцева – Юань Юэ. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Во втором полуфинале сыграют Эри Ходзуми и Макото Ниномия против Чан Хао-Чин и Джулианы Олмос.
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