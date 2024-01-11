Товарищеские матчи
10.01.2024 15:00 – FT 1 : 2
Другие новости11 января 2024, 05:18 |
66
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Товарищеские матчи. Саудовская Аравия выиграла у Гонконга, победа Туниса
10 января состоялось 4 контрольных поединка между национальными сборными
11 января 2024, 05:18 |
66
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10 января состоялось 4 товарищеских матча.
ДР Конго на своем поле уступило Буркина-Фасо 1:2, а Бахрейн дома проиграл Анголе 0:3.
Саудовская Аравия в гостях выиграла у Гонконга 2:0.
Тунис при домашней поддержке одолел Кабо-Верде со счетом 2:0.
Товарищеские матчи. 10 января
- ДР Конго – Буркина-Фасо – 1:2
- Бахрейн – Ангола – 3:0
- Гонконг – Саудовская Аравия – 0:2
- Тунис – Кабо-Верде – 2:0
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