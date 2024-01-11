ВИДЕО. Как такое допустили? В футболиста Ромы швырнули стеклянную бутылку
10 января «Лацио» минимально обыграл соперников в 1/4 финала Кубка Италии
10 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Рома». Игра завершилась минимально победой «орлов» со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти на 51-й забил Маттиа Цакканьи. На последних минутах встречи главный арбитр удалил Педро в составе хозяев и двух игроков у гостей: Сердара Азмуна и Джанлуку Манчини.
Во время матча случился неприятный инцидент. Один из болельщиков кинул в полузащитника «волков» Эдоардо Бове стеклянную бутылку.
Игрок схватился за шею, а затем швырнул ее за пределы поля. Странно, что на римское дерби в Кубке допустили фаната с таким опасным предметом на трибуны...
ВИДЕО. Как такое допустили? В футболиста Ромы кинули стеклянную бутылку
🤬 Edoardo Bove recibió un botellazo en el cuello tras ser sustituido en el Lazio - Roma pic.twitter.com/MzwJN6XiNO— Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) January 10, 2024
Видеообзор матча Лацио – Рома – 1:0
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