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  4. ВИДЕО. Как такое допустили? В футболиста Ромы швырнули стеклянную бутылку
Италия
11 января 2024, 04:16 |
279
0

ВИДЕО. Как такое допустили? В футболиста Ромы швырнули стеклянную бутылку

10 января «Лацио» минимально обыграл соперников в 1/4 финала Кубка Италии

11 января 2024, 04:16 |
279
0
ВИДЕО. Как такое допустили? В футболиста Ромы швырнули стеклянную бутылку
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдоардо Бове

10 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Рома». Игра завершилась минимально победой «орлов» со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти на 51-й забил Маттиа Цакканьи. На последних минутах встречи главный арбитр удалил Педро в составе хозяев и двух игроков у гостей: Сердара Азмуна и Джанлуку Манчини.

Во время матча случился неприятный инцидент. Один из болельщиков кинул в полузащитника «волков» Эдоардо Бове стеклянную бутылку.

Игрок схватился за шею, а затем швырнул ее за пределы поля. Странно, что на римское дерби в Кубке допустили фаната с таким опасным предметом на трибуны...

ВИДЕО. Как такое допустили? В футболиста Ромы кинули стеклянную бутылку

Видеообзор матча Лацио – Рома – 1:0

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Источник Sport.ua
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