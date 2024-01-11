Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
«Орлы» обыграли соперников со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира
10 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.
За матч Анатолий отдал 16 точных пасов из 23 (70%), сделал 5 сейвов и 1 раз успешно перехватил навес.
Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе «Бенфики» Артур Кабрал (8.8).
Оценки SofaScore за матч Бенфика – Брага – 3:2
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