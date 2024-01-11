Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Португалия
11 января 2024, 01:59 | Обновлено 11 января 2024, 02:23
657
0

Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии

«Орлы» обыграли соперников со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира

11 января 2024, 01:59 | Обновлено 11 января 2024, 02:23
657
0
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

10 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Анатолий отдал 16 точных пасов из 23 (70%), сделал 5 сейвов и 1 раз успешно перехватил навес.

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе «Бенфики» Артур Кабрал (8.8).

Оценки SofaScore за матч Бенфика – Брага – 3:2

По теме:
Дерби украинцев в Кубке. Не только Трубин представит Украину в 1/4 финала
Бенфика – Брага – 3:2. Рикошет и супергол в ворота Трубина. Видео голов
Трубину забили дважды. Бенфика обыграла Брагу и вышла в 1/4 финала Кубка
Анатолий Трубин оценки SofaScore Артур Кабрал Бенфика Брага Кубок Португалии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 заинтересован в приобретении двух игроков Шахтера
Футбол | 10 января 2024, 20:35 11
Источник: Днепр-1 заинтересован в приобретении двух игроков Шахтера
Источник: Днепр-1 заинтересован в приобретении двух игроков Шахтера

На радар днепрян попали Олег Очеретько, Богдан Вьюнник, Владислав Кулач

Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Футбол | 10 января 2024, 09:35 16
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси

Команда рискует вылететь из Кубка лиги от представителя Чемпионшипа

Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Футбол | 10.01.2024, 13:40
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон | 10.01.2024, 16:47
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Милан – Аталанта – 1:2. Сенсация на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.01.2024, 01:35
Милан – Аталанта – 1:2. Сенсация на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Милан – Аталанта – 1:2. Сенсация на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
09.01.2024, 21:36 1
Футбол
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
09.01.2024, 23:58 54
Футбол
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
09.01.2024, 21:26 12
Футбол
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
09.01.2024, 15:44 5
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 6
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 2
Футбол
На войне с россией погиб 27-летний украинский арбитр
На войне с россией погиб 27-летний украинский арбитр
09.01.2024, 22:39 3
Футбол
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
09.01.2024, 18:17 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем