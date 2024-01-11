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11 января 2024, 01:29 |
19
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января

Важные события во всех видах спорта

11 января 2024, 01:29 |
19
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Барселона – Осасуна

Favbet 1.45 – 5.15 – 7.70

22:00 Ювентус – Фрозиноне

Favbet 1.41 – 4.85 – 8.00

ТЕННИС

04:00 Марта Костюк – Алена Остапенко

Favbet 2.50 – 1.54

05:30 Александер Ковачевич – Виталий Сачко

Favbet 1.65 – 2.20

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Источник Sport.ua
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