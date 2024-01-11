ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января

В четверг, 11 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Барселона – Осасуна

1.45 – 5.15 – 7.70

22:00 Ювентус – Фрозиноне

1.41 – 4.85 – 8.00

ТЕННИС

04:00 Марта Костюк – Алена Остапенко

2.50 – 1.54

05:30 Александер Ковачевич – Виталий Сачко

1.65 – 2.20