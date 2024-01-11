Другие новости11 января 2024, 01:29 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января
Важные события во всех видах спорта
11 января 2024, 01:29 |
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В четверг, 11 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:00 Барселона – Осасуна
22:00 Ювентус – Фрозиноне
ТЕННИС
04:00 Марта Костюк – Алена Остапенко
05:30 Александер Ковачевич – Виталий Сачко
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