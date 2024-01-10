10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».

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Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин уступил место в воротах испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге.

На 78-й минуте поединка «матрасники» вышли вперед (3:2) благодаря автоголу Антонио Рюдигера. После навеса с левого фланга Кепа неудачно сыграл на выходе, выбив мяч в ногу Рюдигера.

❗️ ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол

На 85-й Даниэль Карвахаль сравнял счет, 3:3.