Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
Испания
10 января 2024, 22:55 | Обновлено 10 января 2024, 23:47
5789
2

ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде

10 января 2024, 22:55 | Обновлено 10 января 2024, 23:47
5789
2
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
Screenshot

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин уступил место в воротах испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге.

На 78-й минуте поединка «матрасники» вышли вперед (3:2) благодаря автоголу Антонио Рюдигера. После навеса с левого фланга Кепа неудачно сыграл на выходе, выбив мяч в ногу Рюдигера.

❗️ ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол

На 85-й Даниэль Карвахаль сравнял счет, 3:3.

По теме:
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Барселона – Осасуна. Текстовая трансляция матча
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
видео голов и обзор Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Суперкубок Испании по футболу Кепа Аррисабалага автогол Антонио Рюдигер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Футбол | 10 января 2024, 00:30 4
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро

«Челси» проиграл первый полуфинальный матч Кубка английской лиги

«Он нам не помог». Почеттино высказался об игре Мудрика с Мидлсбро
Футбол | 10 января 2024, 10:28 14
«Он нам не помог». Почеттино высказался об игре Мудрика с Мидлсбро
«Он нам не помог». Почеттино высказался об игре Мудрика с Мидлсбро

Наставник «Челси» прокомментировал игру украинского вингера

Лацио – Рома – 1:0. Дзакканьи забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Футбол | 10.01.2024, 23:39
Лацио – Рома – 1:0. Дзакканьи забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Лацио – Рома – 1:0. Дзакканьи забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Футбол | 10.01.2024, 07:40
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
Футбол | 10.01.2024, 20:14
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
автогол Ларисыбродяги
Ответить
+4
Serhii Babak
бродяга молодчик...-3 как заказывали
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
09.01.2024, 15:44 5
Футбол
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
09.01.2024, 16:08 7
Биатлон
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
09.01.2024, 21:26 12
Футбол
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
09.01.2024, 09:25 4
Футбол
А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
09.01.2024, 22:01 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
09.01.2024, 11:38 10
Бокс
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
09.01.2024, 23:58 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем