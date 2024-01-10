Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Браги
Кубок Португалии
Бенфика
10.01.2024 22:45 – 11 0 : 1
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
10 января 2024, 22:27 | Обновлено 10 января 2024, 22:35
96
0

Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Браги

Встреча команд «Бенфика» и «Брага» начнется 10 января в 22:45

10 января 2024, 22:27 | Обновлено 10 января 2024, 22:35
96
0
Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Браги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 1/8 финала Кубка Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Браги».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 10 января в 22:45 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Бенфика Брага

По теме:
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Португалии
Клопп определился. Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Атлетико
Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Футбол | 10 января 2024, 13:40 36
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул

Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее

ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол
Футбол | 10 января 2024, 21:55 0
ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол
ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде

Париж – Прометей. Прогноз и анонс на матч Еврокубка
Баскетбол | 10.01.2024, 20:10
Париж – Прометей. Прогноз и анонс на матч Еврокубка
Париж – Прометей. Прогноз и анонс на матч Еврокубка
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Футбол | 09.01.2024, 23:58
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Футбол | 10.01.2024, 09:35
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван коэффициент на победу Жироны в Кубке Испании перед 1/8 финала
Назван коэффициент на победу Жироны в Кубке Испании перед 1/8 финала
08.01.2024, 21:49
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
09.01.2024, 21:26 12
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 4
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 4
Футбол
ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
08.01.2024, 16:59 9
Теннис
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
08.01.2024, 18:50 7
Бокс
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Валенсия определилась с будущим Яремчука
09.01.2024, 16:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем