Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Браги
Встреча команд «Бенфика» и «Брага» начнется 10 января в 22:45
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 1/8 финала Кубка Португалии.
«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Браги».
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Встреча начнется 10 января в 22:45 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Бенфика – Брага
📋✅ Our starting 𝐗𝐈 #SLBSCB • #PortugueseCup pic.twitter.com/vPe17nj975— SL Benfica (@slbenfica_en) January 10, 2024
📋 | 11 INICIAL - LINE UP— SC Braga (@SCBragaOficial) January 10, 2024
Já há XI na Luz! ⚔️#TaçadePortugal | #SLBSCB pic.twitter.com/vjgACZf8oP
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