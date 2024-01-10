Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Браги

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 1/8 финала Кубка Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Браги».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 10 января в 22:45 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Бенфика – Брага