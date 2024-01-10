10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

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Уже на 7-й минуте подопечные Диего Симеоне вышли вперед, отыгрались «сливочные» на 20-й минуте усилиями Антонио Рюдигера.

На 30-й минуте вывел вперед «королевский клуб» Ферлан Менди, который после передачи Дани Карвахаля переправил мяч в ворота Облака пяткой.



(видео гола будет добавлено на сайта позже...)

ВИДЕО. Шикарный удар пяткой. Защитник Реала отличился суперголом в дерби