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Испания
10 января 2024, 21:48 | Обновлено 10 января 2024, 22:43
1314
0

ВИДЕО. Шикарный удар пяткой. Защитник Реала отличился суперголом в дерби

Автором гола стал Ферлан Менди

10 января 2024, 21:48 | Обновлено 10 января 2024, 22:43
1314
0
ВИДЕО. Шикарный удар пяткой. Защитник Реала отличился суперголом в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

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Уже на 7-й минуте подопечные Диего Симеоне вышли вперед, отыгрались «сливочные» на 20-й минуте усилиями Антонио Рюдигера.

На 30-й минуте вывел вперед «королевский клуб» Ферлан Менди, который после передачи Дани Карвахаля переправил мяч в ворота Облака пяткой.

(видео гола будет добавлено на сайта позже...)

ВИДЕО. Шикарный удар пяткой. Защитник Реала отличился суперголом в дерби

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Источник Sport.ua
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