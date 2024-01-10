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10 января 2024, 21:09 |
1761
1

ФОТО. Экс-5-я ракетка похвасталась фигурой в бикини с экзотических островов

Эжени Бушар не выступала в Туре с сентября 2023 года

10 января 2024, 21:09 |
1761
1
ФОТО. Экс-5-я ракетка похвасталась фигурой в бикини с экзотических островов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эжени Бушар

Канадская теннисистка Эжени Бушар, которая сейчас находится на 293-й строчке рейтинга WTA, опубликовала новый пост в своем Instagram.

Девушка похвасталась фигурой в разноцветном бикини. Бушар проводит отпуск на островах Теркс и Кайкос.

Наивысшей позицией Эжени является 5-я строчка в мировом рейтинге. За карьеру Бушар выиграла 1 титул WTA и 6 трофеев ITF, а также доходила до финала Уимблдона 2014, и до полуфиналов Australian Open 2014 и Ролан Гаррос 2014.

Бушар не выступала в WTA-Туре с сентября 2023 года. Тогда канадка уступила в матче 1/16 финала турнира в Гвадалахаре Веронике Кудерметовой.

ФОТО. Экс-5-я ракетка похвасталась фигурой в бикини с экзотических островов

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Эжени Бушар фото lifestyle
Источник Sport.ua
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