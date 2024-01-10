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  4. Клуб Бензема переманил бывшего спортдира Барселоны
Испания
10 января 2024, 20:03 |
364
0

Клуб Бензема переманил бывшего спортдира Барселоны

Рамон Планес будет работать в «Аль-Иттихаде»

10 января 2024, 20:03 |
364
0
Клуб Бензема переманил бывшего спортдира Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Карима Бензема «Аль-Иттихард» в ближайшее время назначить на пост спортивного директора испанца Рамона Планеса, который сейчас занимает аналогичную должность в «Бетисе».

По информации испанских СМИ, «Бетис» получит миллион евро отступных за досрочное расторжение контракта с Планесом. Сам функционер за три года работы в Саудовской Аравии заработает 8 миллионов евро.

Планес работает в «Бетисе» с лета 2022 года. Ранее испанец работал спортивным директором в «Барселоне», «Тоттенхэме», «Хетафе», «Эспаньоле», «Эльче» и других клубах.

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Бетис Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Marca
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