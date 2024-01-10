Клуб Бензема переманил бывшего спортдира Барселоны

Клуб Карима Бензема «Аль-Иттихард» в ближайшее время назначить на пост спортивного директора испанца Рамона Планеса, который сейчас занимает аналогичную должность в «Бетисе».

По информации испанских СМИ, «Бетис» получит миллион евро отступных за досрочное расторжение контракта с Планесом. Сам функционер за три года работы в Саудовской Аравии заработает 8 миллионов евро.

Планес работает в «Бетисе» с лета 2022 года. Ранее испанец работал спортивным директором в «Барселоне», «Тоттенхэме», «Хетафе», «Эспаньоле», «Эльче» и других клубах.