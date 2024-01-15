В Далласе может сформироваться звездное трио. Мэвс хотят обменять Сиакама

29-летний камерунский бигмен «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам может сменить команду зимой.

К двукратному участнику матча всех звезд НБА проявляет интерес ряд клубов лиги, а наиболее настойчивым называют «Даллас Маверикс». Техасцы планируют сформировать звездное трио, присоединив Сиакама к дуэту защитников Кайри Ирвинга и Луки Дончича.

Сообщается, что нынешний клуб Сиакама «Торонто» планирует его обменять уже этой зимой, поскольку у него контракт истекает летом, который бигмен не планирует продлевать.

Ранее звезда «Далласа» Лука Дончича преодолела рубеж в 10 тысяч очков за карьеру в НБА.