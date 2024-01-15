В Далласе может сформироваться звездное трио. Мэвс хотят обменять Сиакама
Звездный бигмен может стать одноклубником Дончича и Ирвинга
29-летний камерунский бигмен «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам может сменить команду зимой.
К двукратному участнику матча всех звезд НБА проявляет интерес ряд клубов лиги, а наиболее настойчивым называют «Даллас Маверикс». Техасцы планируют сформировать звездное трио, присоединив Сиакама к дуэту защитников Кайри Ирвинга и Луки Дончича.
Сообщается, что нынешний клуб Сиакама «Торонто» планирует его обменять уже этой зимой, поскольку у него контракт истекает летом, который бигмен не планирует продлевать.
Ранее звезда «Далласа» Лука Дончича преодолела рубеж в 10 тысяч очков за карьеру в НБА.
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