Академии Шахтера и Динамо попали в рейтинг самых прибыльных в мире

Известный ресурс CIES Football Observatory составил рейтинг самых прибыльных академий футбольных клубов в мире. Учитывались доходы за последние 10 лет, которые клубами принесли футболисты, которые провели в клубных академиях как минимум три года.

В топ-100 вошли два украинских клуба: «Шахтер» (43-е место, 130 миллионов евро) и «Динамо» (70-е место, 82 миллиона евро).

Топ-10 рейтинга самых прибыльных академий:

1. Бенфика – 516 млн. евро;

2. Аякс – 376 млн. евро;

3. Лион – 370 млн. евро;

4. Реал Мадрид – 364 млн. евро;

5. Челси – 247 млн. евро;

6. Монако – 325 млн. евро;

7. Спортинг – 306 млн. евро;

8. Тоттенхэм – 256 млн. евро;

9. Манчестер Сити – 256 млн. евро;

10. Аталанта – 250 млн. евро.