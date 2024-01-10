Академии Шахтера и Динамо попали в рейтинг самых прибыльных в мире
На первом месте оказалась «Бенфика»
Известный ресурс CIES Football Observatory составил рейтинг самых прибыльных академий футбольных клубов в мире. Учитывались доходы за последние 10 лет, которые клубами принесли футболисты, которые провели в клубных академиях как минимум три года.
В топ-100 вошли два украинских клуба: «Шахтер» (43-е место, 130 миллионов евро) и «Динамо» (70-е место, 82 миллиона евро).
Топ-10 рейтинга самых прибыльных академий:
1. Бенфика – 516 млн. евро;
2. Аякс – 376 млн. евро;
3. Лион – 370 млн. евро;
4. Реал Мадрид – 364 млн. евро;
5. Челси – 247 млн. евро;
6. Монако – 325 млн. евро;
7. Спортинг – 306 млн. евро;
8. Тоттенхэм – 256 млн. евро;
9. Манчестер Сити – 256 млн. евро;
10. Аталанта – 250 млн. евро.
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