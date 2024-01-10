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  4. Виталий Сачко – Александар Ковачевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
10 января 2024, 16:54 |
88
0

Виталий Сачко – Александар Ковачевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2024, 16:54 |
88
0
Виталий Сачко – Александар Ковачевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

11 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 ATP) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинец сразится против Александара Ковачевича из США (№103 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на корте №15 после матча Дарт – Стародубцева. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель поединка сыграет против Тристана Скулкейта (№250 ATP) или Синтаро Мочизуки (№138 ATP).

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Источник Sport.ua
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