Виталий Сачко – Александар Ковачевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open
11 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 ATP) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинец сразится против Александара Ковачевича из США (№103 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на корте №15 после матча Дарт – Стародубцева. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель поединка сыграет против Тристана Скулкейта (№250 ATP) или Синтаро Мочизуки (№138 ATP).
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