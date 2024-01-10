Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января украинская теннисистка Марта Костюк (№41 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В 1/4 финала украина сразится против Алены Остапенко из Латвии (№12 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 03:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Елены Рыбакиной (№3 WTA) или Екатерины Александровой (№21 WTA).

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