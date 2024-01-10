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  4. Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 января 2024, 16:37 |
425
0

Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Аделаиде

10 января 2024, 16:37 |
425
0
Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 января украинская теннисистка Марта Костюк (№41 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В 1/4 финала украина сразится против Алены Остапенко из Латвии (№12 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Елены Рыбакиной (№3 WTA) или Екатерины Александровой (№21 WTA).

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Источник Sport.ua
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