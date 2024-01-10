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Australian Open
10 января 2024, 16:14 |
175
0

Юлия Стародубцева – Хэрриет Дарт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2024, 16:14 |
175
0
Юлия Стародубцева – Хэрриет Дарт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

11 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№114 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Жанжан – Моне. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ралуки Сербан (№177 WTA) или Габриэлы Кнутсон (№168 WTA).

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева Australian Open 2024 Хэрриет Дарт
Источник Sport.ua
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