Юлия Стародубцева – Хэрриет Дарт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№114 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Жанжан – Моне. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ралуки Сербан (№177 WTA) или Габриэлы Кнутсон (№168 WTA).

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