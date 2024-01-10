Юлия Стародубцева – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open
11 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№114 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Жанжан – Моне. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ралуки Сербан (№177 WTA) или Габриэлы Кнутсон (№168 WTA).
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