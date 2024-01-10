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Australian Open
10 января 2024, 15:57 | Обновлено 10 января 2024, 16:37
195
0

Дарья Снигур – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2024, 15:57 | Обновлено 10 января 2024, 16:37
195
0
Дарья Снигур – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

11 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Энн Ли из США (№165 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на корте №11 после матча Рока Баталья – Копржива. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).

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смотреть онлайн Дарья Снигур Australian Open 2024 Энн Ли
Источник Sport.ua
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