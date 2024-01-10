Дарья Снигур – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Энн Ли из США (№165 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на корте №11 после матча Рока Баталья – Копржива. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).

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