Дарья Снигур – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open
11 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинка сразится против Энн Ли из США (№165 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на корте №11 после матча Рока Баталья – Копржива. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).
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