В ПСЖ объяснили, почему Месси не дали выйти с Кубком мира на Парк де Пренс

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему бывшему нападающему команды Лионелю Месси не позволили выйти на поле «Парк де Пренс» с завоеванным в Катаре трофеем – Кубком мира.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина с Месси в составе обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пенальти), за которую выступал другой форвард парижан Килиан Мбаппе.

«Нас упрекают в том, что мы не уделили триумфу Месси на чемпионате мира достаточно внимания. Но поймите – мы находимся во Франции, а Месси в финале обыграл Килиана. «ПСЖ» — французский клуб, и мне не хотелось, чтобы весь стадион был против выхода Лионеля с трофеем. Думаю, мы должны уважать мнение болельщиков», — сказал Аль-Хелаифи в интервью RMC Sport.