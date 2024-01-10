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  4. В ПСЖ объяснили, почему Месси не дали выйти с Кубком мира на Парк де Пренс
Франция
10 января 2024, 15:30 |
864
0

В ПСЖ объяснили, почему Месси не дали выйти с Кубком мира на Парк де Пренс

Парижский клуб не хотел огорчать своих болельщиков

10 января 2024, 15:30 |
864
0
В ПСЖ объяснили, почему Месси не дали выйти с Кубком мира на Парк де Пренс
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси с Кубком мира

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему бывшему нападающему команды Лионелю Месси не позволили выйти на поле «Парк де Пренс» с завоеванным в Катаре трофеем – Кубком мира.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина с Месси в составе обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пенальти), за которую выступал другой форвард парижан Килиан Мбаппе.

«Нас упрекают в том, что мы не уделили триумфу Месси на чемпионате мира достаточно внимания. Но поймите – мы находимся во Франции, а Месси в финале обыграл Килиана. «ПСЖ» — французский клуб, и мне не хотелось, чтобы весь стадион был против выхода Лионеля с трофеем. Думаю, мы должны уважать мнение болельщиков», — сказал Аль-Хелаифи в интервью RMC Sport.

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ПСЖ Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелаифи
Источник RMC Sport
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