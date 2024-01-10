Полесье вышло из отпуска. Один из лидеров УПЛ будет работать в Испании
Команда вернулась к работе
Клуб УПЛ «Полесье» объявил о том, что команда вышла из отпуска и приступила к тренировкам. Два игрока, которые ранее были травмированы – Александр Назаренко и Евгений Морозко – работают в общей группе.
Команда, в отличие от большинства соперников по УПЛ, будет готовиться ко второй части сезона не в Турции, а в Испании. Там к составу присоединяться легионеры.
Ранее сообщалось, что до момента отъезда на сбор клуб объявит о новичках.
Команда Юрия Калитвинцева завершила первую часть сезона УПЛ на третьем месте в двух очках от лидера.
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