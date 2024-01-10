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  4. Беллингем уговаривает Холанда перейти в Реал
Испания
10 января 2024, 15:16 |
911
2

Беллингем уговаривает Холанда перейти в Реал

Оба футболиста ранее выступали за дортмундскую «Боруссию»

10 января 2024, 15:16 |
911
2
Беллингем уговаривает Холанда перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем присоединился к усилиям своего клуба в подписании звездного нападающего.

Ранее стало известно, что «галактикос» могут выкупить Эрлинга Холанда у «Манчестер Сити» за относительно небольшие деньги, как для футболиста такого уровня (порядка 100 млн евро). Как сообщает Cadena SER, Беллингем пытается уговорить своего бывшего одноклубника по дортмундской «Боруссии», где они вместе выступали в 2020-2022 годах, все же перебраться в Мадрид.

Также известно, что Холанд любит посещать Испанию. В частности, у него есть дом в Марбелье, и он регулярно бывает там во время летнего отпуска.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Эрлинг Холанд Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Cadena Ser
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Комментарии 2
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zzg77
А може МанСіті краще за Реал? Тоді Беллінгему слід замислитися!
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+2
Octopus
Пеп для Холанда значит намного больше чем Беллингем, а также то что его батя играл в Англии и в частности за Ман Сити тоже больше значит.
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+1
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