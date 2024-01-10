Беллингем уговаривает Холанда перейти в Реал

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем присоединился к усилиям своего клуба в подписании звездного нападающего.

Ранее стало известно, что «галактикос» могут выкупить Эрлинга Холанда у «Манчестер Сити» за относительно небольшие деньги, как для футболиста такого уровня (порядка 100 млн евро). Как сообщает Cadena SER, Беллингем пытается уговорить своего бывшего одноклубника по дортмундской «Боруссии», где они вместе выступали в 2020-2022 годах, все же перебраться в Мадрид.

Также известно, что Холанд любит посещать Испанию. В частности, у него есть дом в Марбелье, и он регулярно бывает там во время летнего отпуска.