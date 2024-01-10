Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 14:50 |
1024
2

Главный приоритет Динамо. Клуб ведет переговоры с легионерами

Менеджмент намерен усилить оборону

10 января 2024, 14:50 |
1024
2
Главный приоритет Динамо. Клуб ведет переговоры с легионерами
ФК Динамо Киев

Главным трансферным приоритетом «Динамо» в зимнее трансферное окно является подписание центрального защитника. Клуб рассматривает множество различных вариантов.

Сообщается, что в списке был Тарас Качараба, однако в переговоры клуб не вступал и на этот момент не собирается.

В списке кандидатов есть ряд легионеров, но их число постоянно сокращается. Несколько игроков уже отказались приезжать в Украину из-за войны.

Однако руководство нацелено обязательно подойти ко второй части сезона с новым центральным защитником.

Киевляне в первой части сезона УПЛ пропустили 18 голов – больше всех в топ-5.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
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Умник
Иди ты на .....й бурбасятина.
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+3
Лига конференций без динамо
К киприотам опзжшным даже легионеры с Эритреи не хотят идти ,так это рассказывал сам Суркис 
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-5
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