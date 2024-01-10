Главный приоритет Динамо. Клуб ведет переговоры с легионерами

Главным трансферным приоритетом «Динамо» в зимнее трансферное окно является подписание центрального защитника. Клуб рассматривает множество различных вариантов.

Сообщается, что в списке был Тарас Качараба, однако в переговоры клуб не вступал и на этот момент не собирается.

В списке кандидатов есть ряд легионеров, но их число постоянно сокращается. Несколько игроков уже отказались приезжать в Украину из-за войны.

Однако руководство нацелено обязательно подойти ко второй части сезона с новым центральным защитником.

Киевляне в первой части сезона УПЛ пропустили 18 голов – больше всех в топ-5.