Главный приоритет Динамо. Клуб ведет переговоры с легионерами
Менеджмент намерен усилить оборону
Главным трансферным приоритетом «Динамо» в зимнее трансферное окно является подписание центрального защитника. Клуб рассматривает множество различных вариантов.
Сообщается, что в списке был Тарас Качараба, однако в переговоры клуб не вступал и на этот момент не собирается.
В списке кандидатов есть ряд легионеров, но их число постоянно сокращается. Несколько игроков уже отказались приезжать в Украину из-за войны.
Однако руководство нацелено обязательно подойти ко второй части сезона с новым центральным защитником.
Киевляне в первой части сезона УПЛ пропустили 18 голов – больше всех в топ-5.
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