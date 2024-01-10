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  4. Тоттенхэм переиграл Баварию в борьбе за румынского защитника
Англия
10 января 2024, 14:11 |
370
0

Тоттенхэм переиграл Баварию в борьбе за румынского защитника

Дрэгушин переходит в лондонскую команду

10 января 2024, 14:11 |
370
0
Тоттенхэм переиграл Баварию в борьбе за румынского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Раду Дрэгушин

По информации британских и итальянских СМИ, «Тоттенхэм» опередил «Баварию» в борьбе за центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

Игрок уже отправился в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сообщается, что 21-летний игрок предпочел вариант с АПЛ, не Бундеслигой при равных финансовых условиях.

Трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

Дрэгушин в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Раду Дрэгушин Дженоа Тоттенхэм Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Sky Sports
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