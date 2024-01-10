Тоттенхэм переиграл Баварию в борьбе за румынского защитника
Дрэгушин переходит в лондонскую команду
По информации британских и итальянских СМИ, «Тоттенхэм» опередил «Баварию» в борьбе за центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.
Игрок уже отправился в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сообщается, что 21-летний игрок предпочел вариант с АПЛ, не Бундеслигой при равных финансовых условиях.
Трансфер оценивается в 30 миллионов евро.
Дрэгушин в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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