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Украина. Вторая лига
10 января 2024, 12:56 | Обновлено 10 января 2024, 13:47
207
0

Винницкая Нива определилась со спаррингами

Команда проведет восемь поединков

10 января 2024, 12:56 | Обновлено 10 января 2024, 13:47
207
0
Винницкая Нива определилась со спаррингами
ФК Нива Винница

Как стало известно Sport.ua, во время подготовки к весенней части сезона второлиговая «Нива» из Винницы проведет восемь спаррингов: 10 февраля – с любителями харьковского «Динамо», 13 – с «Подольем», 21 – с «Звягелем», 25 – с «Полесьем» (Ставки). 1 марта соперником подопечных Юрия Ярошенко будет ФСК «Мариуполь», 10 – «Дружба» (Мировка), 13 – «Эпицентр». Скорее всего, 7 марта подоляне еще сыграют с «Черниговом».

По информации нашего источника, после возвращения «Нивы» из отпуска 25 января узаконят отношения с подолянами универсал Даниил Мельник, ранее защищавший цвета одноклубников из Бузовой, и вратарь Владимир Броварский, выступавший на любительском уровне. Остальные потенциальные новички появятся на просмотре в начале февраля.

Винницкая «Нива» занимает восьмое место во Второй лиге, набрав 23 очка.

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Нива Винница Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Подолье Хмельницкий Звягель Полесье Ставки ФСК Мариуполь Дружба Мировка Эпицентр Каменец-Подольский Юрий Ярошенко инсайд Чернигов трансферы
Источник Sport.ua
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