Под Бахмутом погиб отец игрока Шахтера U-19

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о смерти Сергея Огаркова, отца защитника «Шахтера» U-19 Николая Огаркова. Он воевал с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

51-летний Сергей Огарков имел позывной «Шахтер».

Николай Огарков занимается в Академии «Шахтера» с 13 лет. Игрок в нынешнем сезоне провел 13 матчей в юношеском чемпионате Украины, а также 6 матчей в юношеской лиге УЕФА.