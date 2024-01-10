Украина10 января 2024, 13:05 |
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Под Бахмутом погиб отец игрока Шахтера U-19
Оккупанты убили отца Сергея Огаркова
10 января 2024, 13:05 |
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Официальный сайт «Шахтера» сообщил о смерти Сергея Огаркова, отца защитника «Шахтера» U-19 Николая Огаркова. Он воевал с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.
51-летний Сергей Огарков имел позывной «Шахтер».
Николай Огарков занимается в Академии «Шахтера» с 13 лет. Игрок в нынешнем сезоне провел 13 матчей в юношеском чемпионате Украины, а также 6 матчей в юношеской лиге УЕФА.
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