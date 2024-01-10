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  4. Катарина Завацкая – Мэддисон Инглис. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
10 января 2024, 11:02 |
107
0

Катарина Завацкая – Мэддисон Инглис. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2024, 11:02 |
107
0
Катарина Завацкая – Мэддисон Инглис. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

11 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Мэддисон Инглис из Австралии (№283 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Пассаро – Кроуфорд. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Энн Ли (№165 WTA) или Дарья Снигур (№136 WTA).

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Катарина Завацкая смотреть онлайн Australian Open 2024 Мэддисон Инглис
Источник Sport.ua
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