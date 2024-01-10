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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 11:08 | Обновлено 10 января 2024, 11:51
396
0

ФОТО. Рух назвал лучшего игрока по итогам 2023 года

Квасница значительно опередил по итогам голосования Слюбика и Климчука

10 января 2024, 11:08 | Обновлено 10 января 2024, 11:51
396
0
ФОТО. Рух назвал лучшего игрока по итогам 2023 года
ФК Рух. Илья Квасница

Полузащитник Илья Квасница был признан лучшим игроком львовского «Руха» по итогам 2023 года.

За Квасницу проголосовали 55% болельщиков. Илья значительно опередил по этому показателю центрального защитника Богдана Слюбика (32%) и форварда Юрия Климчука (13%).

«Очень приятно, что болельщики «желто-черных» выбрали меня лучшим игроком в 2023 году. Я благодарен им за поддержку. Не ожидал, что так произойдет. Это доверие со стороны фанатов и приятно, что они так оценили мою игру», — приводит слова триумфатора официальный клубный сайт.

Отметим, что в нынешнем сезоне Квасница провел за львовян 17 матчей в УПЛ (874 минуты игрового времени), в которых забил 5 мячей.

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Илья Квасница лучший игрок Рух Львов Богдан Слюбик Юрий Климчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига болельщики
Источник ФК Рух Львов
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