ФОТО. Рух назвал лучшего игрока по итогам 2023 года

Полузащитник Илья Квасница был признан лучшим игроком львовского «Руха» по итогам 2023 года.

За Квасницу проголосовали 55% болельщиков. Илья значительно опередил по этому показателю центрального защитника Богдана Слюбика (32%) и форварда Юрия Климчука (13%).

«Очень приятно, что болельщики «желто-черных» выбрали меня лучшим игроком в 2023 году. Я благодарен им за поддержку. Не ожидал, что так произойдет. Это доверие со стороны фанатов и приятно, что они так оценили мою игру», — приводит слова триумфатора официальный клубный сайт.

Отметим, что в нынешнем сезоне Квасница провел за львовян 17 матчей в УПЛ (874 минуты игрового времени), в которых забил 5 мячей.