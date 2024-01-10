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  4. ФОТО. Осимхен грубо ответил агенту, «отправившему» его в Саудовскую Аравию
Италия
10 января 2024, 10:19 |
435
0

ФОТО. Осимхен грубо ответил агенту, «отправившему» его в Саудовскую Аравию

Сейчас форвард находится в расположении сборной и готовится к Кубку Африки

10 января 2024, 10:19 |
435
0
ФОТО. Осимхен грубо ответил агенту, «отправившему» его в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен эмоционально отреагировал на высказывания агента его одноклубника Хвичи Кварацхелии, Мамуки Джугели, который предположил, что, несмотря на подписанный в конце декабря новый контракт с «Наполи», нигериец ближайшим летом переберется в Саудовскую Аравию.

«Дорогой Мамука Джугели, ты беззастенчивый кусок дерьма. Мне стыдно за твои рассуждения. Долб**б. НЕ СМЕЙ ВСПОМИНАТЬ МОЕ ИМЯ!», – написал Виктор в сториз на своей странице в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Осимхен провел за «Наполи» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Сейчас нигериец находится в расположении своей национальной сборной, готовящейся к участию в Кубке Африки.

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Источник Instagram
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