ФОТО. Осимхен грубо ответил агенту, «отправившему» его в Саудовскую Аравию

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен эмоционально отреагировал на высказывания агента его одноклубника Хвичи Кварацхелии, Мамуки Джугели, который предположил, что, несмотря на подписанный в конце декабря новый контракт с «Наполи», нигериец ближайшим летом переберется в Саудовскую Аравию.

«Дорогой Мамука Джугели, ты беззастенчивый кусок дерьма. Мне стыдно за твои рассуждения. Долб**б. НЕ СМЕЙ ВСПОМИНАТЬ МОЕ ИМЯ!», – написал Виктор в сториз на своей странице в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Осимхен провел за «Наполи» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Сейчас нигериец находится в расположении своей национальной сборной, готовящейся к участию в Кубке Африки.