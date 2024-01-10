Товарищеские матчи. Япония отгрузила 6 мячей Иордании, Марез забил за Алжир
Команды ведут подготовку к Кубку Азии и Кубку африканских наций
Вечером 9 января состоялась серия товарищеских матчей национальных команд.
Сборные команды ведут подготовку к Кубку Азии и Кубку африканских наций.
Япония отгрузила 6 мячей в ворота Иордании (6:1).
За сборную Алжира забил Рияд Марез в матче против Бурунди (4:0)
Товарищеские матчи, 9 января
Япония – Иордания – 6:1
Голы: Итакура, 14, Накамура, 17, автогол, 29, Минамино, 43, Асано, 71, Маэда, 81 – Ратеб, 87
Замбия – Камерун – 1:1
Голы: Дака, 11 – Йонгва, 20
Кыргызстан – Вьетнам – 2:1
Голы: Коджо, 31, Акматов, 75 – Труонг, 63
Экваториальная Гвинея – Джибути – 1:1
Голы: Акапо, 15 – Акинбину, 70
Бурунди – Алжир – 0:4
Голы: Бунеджа, 1, Марез, 39, Слимани, 87, Амура, 90+3
Индонезия – Иран – 0:5
Голы: Годдос, 3, Чешми, 22, Шахрияр, 36, Гаэди, 70, 87
Палестина – Саудовская Аравия – 0:0
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