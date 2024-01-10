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Товарищеские матчи
Япония
09.01.2024 13:30 – FT 6 : 1
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10 января 2024, 04:05 | Обновлено 10 января 2024, 05:02
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0

Товарищеские матчи. Япония отгрузила 6 мячей Иордании, Марез забил за Алжир

Команды ведут подготовку к Кубку Азии и Кубку африканских наций

10 января 2024, 04:05 | Обновлено 10 января 2024, 05:02
64
0
Товарищеские матчи. Япония отгрузила 6 мячей Иордании, Марез забил за Алжир
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 января состоялась серия товарищеских матчей национальных команд.

Сборные команды ведут подготовку к Кубку Азии и Кубку африканских наций.

Япония отгрузила 6 мячей в ворота Иордании (6:1).

За сборную Алжира забил Рияд Марез в матче против Бурунди (4:0)

Товарищеские матчи, 9 января

Япония – Иордания – 6:1

Голы: Итакура, 14, Накамура, 17, автогол, 29, Минамино, 43, Асано, 71, Маэда, 81 – Ратеб, 87

Замбия – Камерун – 1:1

Голы: Дака, 11 – Йонгва, 20

Кыргызстан – Вьетнам – 2:1

Голы: Коджо, 31, Акматов, 75 – Труонг, 63

Экваториальная Гвинея – Джибути – 1:1

Голы: Акапо, 15 – Акинбину, 70

Бурунди – Алжир – 0:4

Голы: Бунеджа, 1, Марез, 39, Слимани, 87, Амура, 90+3

Индонезия – Иран – 0:5

Голы: Годдос, 3, Чешми, 22, Шахрияр, 36, Гаэди, 70, 87

Палестина – Саудовская Аравия – 0:0

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Источник Sport.ua
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