ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января

В среду, 10 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Лацио – Рома

2.93 – 2.98 – 2.72

21:00 Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

2.07 – 3.67 – 3.85

22:00 Ливерпуль – Фулхэм

1.42 – 5.43 – 7.80

22:00 Милан – Аталанта

2.23 – 3.59 – 3.47

ТЕННИС

05:30 Тейлор Таунсенд – Марта Костюк

2.53 – 1.53