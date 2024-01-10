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10 января 2024, 00:55 |
24
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января

Важные события во всех видах спорта

10 января 2024, 00:55 |
24
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В среду, 10 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Лацио – Рома

Favbet 2.93 – 2.98 – 2.72

21:00 Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

Favbet 2.07 – 3.67 – 3.85

22:00 Ливерпуль – Фулхэм

Favbet 1.42 – 5.43 – 7.80

22:00 Милан – Аталанта

Favbet 2.23 – 3.59 – 3.47

ТЕННИС

05:30 Тейлор Таунсенд – Марта Костюк

Favbet 2.53 – 1.53

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Источник Sport.ua
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