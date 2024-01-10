Другие новости10 января 2024, 00:55 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января
Важные события во всех видах спорта
10 января 2024, 00:55 |
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В среду, 10 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Лацио – Рома
21:00 Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
22:00 Ливерпуль – Фулхэм
22:00 Милан – Аталанта
ТЕННИС
05:30 Тейлор Таунсенд – Марта Костюк
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