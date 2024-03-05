Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины

В январе 2024 года стало известно о том, что 27-летний украинский арбитр ДЮФЛУ Владимир Безборотько погиб на войне с россией.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Сообщается, что Безборотько защищал Украину от российских оккупантов на Запорожском направлении.

«Владимир Безборотько работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб на Запорожском направлении.

От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...



Слава Герою! Вечная память...», – говорится в сообщении УАФ.

Прямо сейчас проходит сбор подписей петиции о присвоении Безборотько звания Героя Украины (посмертно). По состоянию на 5 апреля собрано 8913 подписей из 25 000 нужных.

Окончание сбора подписей – 16 апреля 2024 года.

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