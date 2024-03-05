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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 22:45 | Обновлено 05 марта 2024, 22:53
8061
6

Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины

Владимир Безборотько защищал Украину на Запорожском направлении

05 марта 2024, 22:45 | Обновлено 05 марта 2024, 22:53
8061
6
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Facebook. Владимир Безборотько

В январе 2024 года стало известно о том, что 27-летний украинский арбитр ДЮФЛУ Владимир Безборотько погиб на войне с россией.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Сообщается, что Безборотько защищал Украину от российских оккупантов на Запорожском направлении.

«Владимир Безборотько работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб на Запорожском направлении.

От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...

Слава Герою! Вечная память...», – говорится в сообщении УАФ.

Прямо сейчас проходит сбор подписей петиции о присвоении Безборотько звания Героя Украины (посмертно). По состоянию на 5 апреля собрано 8913 подписей из 25 000 нужных.

Окончание сбора подписей – 16 апреля 2024 года.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Василий Гудзь
Вічна і світла пам'ять...
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+17
Выталкиватель парашутистов
Багато хто люто ненавидять наших футбольних арітрів... Але серед них і справжні герої України... Ось на кого треба рівнятись нашим арбітрам... Слава герою!
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+4
Lulinnha
Вічна пам'ять... Смерть смердючим ворогам ! 
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+4
Sophia R
ещё одна скотина нацисткая денацифицирована   
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-6
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