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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 22:12 | Обновлено 09 января 2024, 22:55
228
0

Группа инспекторов получила дипломы в центре лицензирования УАФ

Обучение проходило во Львове и в Киеве

09 января 2024, 22:12 | Обновлено 09 января 2024, 22:55
228
0
Группа инспекторов получила дипломы в центре лицензирования УАФ
УАФ

8 января в Киеве в Центре лицензирования УАФ завершила свой курс первая группа инструкторов УАФ, проводящих обучение для тренеров-студентов.

Обучение проходило согласно программе УЕФА, которая включала три модуля, и проходила под руководством опытного эксперта УЕФА Дариуша Пасеки (Польша) и директора ЦЛ УАФ Валерия Шамардина.

Первые два модуля провели во Львове на базе Молодежного учебно-спортивного центра им. Св. Ивана Боско, а завершающий – в Киеве на базе ЦЛ УАФ. Они включали в себя теоретические и практические занятия. Во время курса обучения инструкторы взаимодействовали с тренерами-студентами ЦЛ УАФ групп В, А и PRO-лицензии УЕФА.

В учебную группу инструкторов были включены опытные преподаватели, длительно осуществляющие инструкторскую работу в ЦЛ УАФ и теперь в соответствии с Тренерской конвенцией УЕФА 2020 года прошли полноценный официальный курс обучения и получили соответствующие дипломы и лицензии.

Директор ЦЛ УАФ Валерий Шамардин рассказал: «Учеба прошла на высоком уровне, ведь это был пилотный проект под эгидой куратора из УЕФА Дариуша Пасеки. Эти девять специалистов будут участвовать в проведении теоретических и практических занятий для наших слушателей, получающих тренерские лицензии и дипломы всех трех категорий.

Причем они разделены – три специалиста ведут категорию PRO, три – категорию А и три – категорию В. При разделении мы отталкивались от опыта и уровня подготовки людей. Те, кто работал в детско-юношеском футболе, то есть с игроками до 14 лет, будут отвечать за категорию В, те же, кто имеет опыт работы на уровне команд второй, первой и Премьер-лиги Украины – за категории А и PRO.

Причем, приступили к работе наши специалисты уже сейчас. Ведь сейчас идут занятия по категории PRO в интерактивной форме. Когда же в занятиях наступает перерыв в два месяца между сессиями, слушатели делятся на микрогруппы по 5–7 человек и работают по индивидуальному графику в клубах. И каждую такую группу ведет инструктор, оценивающий их работу».

Список инструкторов, получивших лицензию

  • Шамардин Валерий
  • Химич Игорь
  • Хорькавый Богдан
  • Булгаков Евгений
  • Олег Бойчишин
  • Спичек Олег
  • Лазоренко Вадим
  • Матвейченко Павел
  • Мандриевский Вадим

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Украинская ассоциация футбола Валерий Шамардин Игорь Химич Олег Бойчишин Вадим Лазоренко
Источник Украинская ассоциация футбола
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