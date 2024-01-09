Тимо ВЕРНЕР: «Я в Тоттенхэме для того, чтобы выигрывать трофеи»
Новый нападающий «шпор» имеет амбициозные планы
Недавно «Тоттенхэм» официально объявил об аренде 27-летнего нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Немецкий футболист уже успел дать первый комментарий в качестве игрока «шпор», поделившись своими амбициозными планами:
«Я присоединился к великому клубу. Я в «Тоттенхэме» для того, чтобы выигрывать трофеи. Тренер сразу дал мне ощущение, что мне нужно присоединиться к клубу. Игровой стиль команды идеально подходит мне».
В этом сезоне Тимо Вернер провел 14 матчей (всего 4 в стартовом составе) за «РБ Лейпциг», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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