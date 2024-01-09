БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Мы в отпуске тоже работали, каждый знал свой план работы»
Защитник криворожского «Кривбасса» рассказал о выходе команды из отпуска
Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал о выходе команды из отпуска.
– Как прошла первая тренировка? Не сложновато ли было после отдыха?
– Все нормально. Мы в отпуске работали, каждый знал свой план работы. Понемногу втянемся в ритм сборов.
– Сегодня было больше беговой работы. Это помогает заложить фундамент физической подготовки?
– Действительно, это фундамент. Но это только начало. В дальнейшем начнем работать с мячами.
– Первое полугодие ты завершал с микротравмой. Как себя чувствуешь?
– Все хорошо, спасибо, тренируюсь в общей группе.
– Уже становился на вес после отпуска? Что они там показали: плюс или минус?
– (улыбается) Я всегда держу себя в форме, поэтому с этим нет никаких проблем. Каждый футболист – профессионал своего дела, но со всей серьезностью должен подходить к делу.
– Впереди – сборы в Испании. Чего ждешь от них?
– Конечно, во-первых, хотим поблагодарить наших защитников, наших ВСУ, которые защищают Украину за эту возможность. Большой поклон им от всех украинцев. Относительно сборов, будем набирать оптимальную форму и сделаем все, чтобы в будущем демонстрировать классные результаты.
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