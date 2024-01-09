БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Мы в отпуске тоже работали, каждый знал свой план работы»

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал о выходе команды из отпуска.

– Как прошла первая тренировка? Не сложновато ли было после отдыха?

– Все нормально. Мы в отпуске работали, каждый знал свой план работы. Понемногу втянемся в ритм сборов.

– Сегодня было больше беговой работы. Это помогает заложить фундамент физической подготовки?

– Действительно, это фундамент. Но это только начало. В дальнейшем начнем работать с мячами.

– Первое полугодие ты завершал с микротравмой. Как себя чувствуешь?

– Все хорошо, спасибо, тренируюсь в общей группе.

– Уже становился на вес после отпуска? Что они там показали: плюс или минус?

– (улыбается) Я всегда держу себя в форме, поэтому с этим нет никаких проблем. Каждый футболист – профессионал своего дела, но со всей серьезностью должен подходить к делу.

– Впереди – сборы в Испании. Чего ждешь от них?

– Конечно, во-первых, хотим поблагодарить наших защитников, наших ВСУ, которые защищают Украину за эту возможность. Большой поклон им от всех украинцев. Относительно сборов, будем набирать оптимальную форму и сделаем все, чтобы в будущем демонстрировать классные результаты.