Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Мидлсбро – Челси
Матч 1/2 финала Кубка английской лиги начнется в 22:00
Сегодня, 9 января, «Мидлсбро» на своем домашнем стадионе в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке для запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мидлсбро»: Кловер, ван ден Берг, Барласер, Фрай, Хекни, Латте, Джонс, Хоусон, Бангура, Крукс, Энгель.
«Челси»: Петрович, Силва, Дисаси, Колвилл, Гюсто, Кайседо, Энцо, Стерлинг, Палмер, Галлахер, Мадуэке.
Our team 👊@unibet #UTB pic.twitter.com/xejBeOF377— Middlesbrough FC (@Boro) January 9, 2024
Your Chelsea side to face Boro! ✊@ParimatchUK | #CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/FFP5jwYswH— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 9, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун умер 8 января
Луиджи Самеле пытается учить украинский