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Англия
09 января 2024, 21:03 | Обновлено 09 января 2024, 21:04
2412
2

Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Мидлсбро – Челси

Матч 1/2 финала Кубка английской лиги начнется в 22:00

09 января 2024, 21:03 | Обновлено 09 января 2024, 21:04
2412
2
Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Мидлсбро – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 9 января, «Мидлсбро» на своем домашнем стадионе в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке для запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Мидлсбро»: Кловер, ван ден Берг, Барласер, Фрай, Хекни, Латте, Джонс, Хоусон, Бангура, Крукс, Энгель.

«Челси»: Петрович, Силва, Дисаси, Колвилл, Гюсто, Кайседо, Энцо, Стерлинг, Палмер, Галлахер, Мадуэке.

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Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Андрей Шевченко
Пудрика кацапорилого нема....у членсі зявились шанси.
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