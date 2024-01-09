Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Мидлсбро – Челси

Сегодня, 9 января, «Мидлсбро» на своем домашнем стадионе в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке для запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Мидлсбро»: Кловер, ван ден Берг, Барласер, Фрай, Хекни, Латте, Джонс, Хоусон, Бангура, Крукс, Энгель.

«Челси»: Петрович, Силва, Дисаси, Колвилл, Гюсто, Кайседо, Энцо, Стерлинг, Палмер, Галлахер, Мадуэке.