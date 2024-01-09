Владимир ТАНЧИК: «Скорость мне помогает сохранить шоколад»
Полузащитник «Днепра-1» ответил на вопрос о своих скоростных данных
Полузащитник «Днепра-1» Владимир Танчик ответил на вопрос о своих скоростных данных.
– Как вам в роли «джокера»? Комфортно ли входить в игру по ходу матча или лучше с первых минут?
– Конечно, хочется выходить с первых минут в основе, но даже если выхожу на замену, я настроен помогать команде и отдавать все силы.
– У вас одна из лучших скоростей в команде, как вам удается сохранить за собой скоростные качества?
– Скоростные качества помогают мне сохранить шоколад, который очень люблю (улыбается), но и регулярные тренировки скоростных качеств я тоже люблю.
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