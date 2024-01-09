ЛУЧЕСКУ – о Беккенбауэре: «Легенда, оказавшая решающее влияние на футбол»

Бывший тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился воспоминаниями о легендарном Франце Беккенбауэре, который умер 7 января 2024 года:

«Мне сложно осознать, что Франца Беккенбауэра больше нет. Мне очень жаль. Я был поражен, я глубоко восхищался им. То, что он делал, было вне футбола. Балет, а не футбол. Как легко он бегал, казалось, танцевал, плыл. Чистая элегантность.

Огромная потеря для футбола. Столько незабываемых моментов. Эти изображения остаются навсегда: Беккенбауэр играл в полуфинале чемпионата мира 1970 года против Италии с перевязанной правой рукой. Какой у него был характер! Он ни за что бы не оставил свою команду, своих коллег.

Как он доминировал в игре, как он появлялся на поле именно там, где был нужен, и как он продвигал мяч! Он носил номер 4, начинал с позиции защиты, но у него был атакующий дух. Он является лучшим игроком в истории на своей позиции. Он превратил позицию центрального защитника, зону борьбы, подката, жесткости в пространство футбола. Он был прообразом атакующего защитника. Легенда, которая решающе повлияла на футбол».