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09 января 2024, 20:03 | Обновлено 09 января 2024, 20:37
1264
3

ЛУЧЕСКУ – о Беккенбауэре: «Легенда, оказавшая решающее влияние на футбол»

Бывший тренер «Шахтера» и «Динамо» поделился воспоминаниями о умершем защитнике

09 января 2024, 20:03 | Обновлено 09 января 2024, 20:37
1264
3
ЛУЧЕСКУ – о Беккенбауэре: «Легенда, оказавшая решающее влияние на футбол»
Ю. Юрьев. Мирча Луческу

Бывший тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился воспоминаниями о легендарном Франце Беккенбауэре, который умер 7 января 2024 года:

«Мне сложно осознать, что Франца Беккенбауэра больше нет. Мне очень жаль. Я был поражен, я глубоко восхищался им. То, что он делал, было вне футбола. Балет, а не футбол. Как легко он бегал, казалось, танцевал, плыл. Чистая элегантность.

Огромная потеря для футбола. Столько незабываемых моментов. Эти изображения остаются навсегда: Беккенбауэр играл в полуфинале чемпионата мира 1970 года против Италии с перевязанной правой рукой. Какой у него был характер! Он ни за что бы не оставил свою команду, своих коллег.

Как он доминировал в игре, как он появлялся на поле именно там, где был нужен, и как он продвигал мяч! Он носил номер 4, начинал с позиции защиты, но у него был атакующий дух. Он является лучшим игроком в истории на своей позиции. Он превратил позицию центрального защитника, зону борьбы, подката, жесткости в пространство футбола. Он был прообразом атакующего защитника. Легенда, которая решающе повлияла на футбол».

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Мирча Луческу Франц Беккенбауэр
Источник Gazeta Sporturilor
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Александр Ад
Це приклад,як назва статті може спотворити суть сказаного
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Fanat
ЛУЧЕСКУ – про Бекенбауера:" Він він грав в балет , а не футбол" СПіРТ.ЮА ви серйозно?
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