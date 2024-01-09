Редкий случай. Эвертон успешно оспорил удаление лидера после VAR

Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что красная карточка форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюиса аннулирована.

Игрока удалили в матче против «Кристал Пэлас», а наставник ливерпульцев Шон Дайч после матча заявил, что не может поверить в такую красную карточку и теряет веру в VAR, после которого рефери и удалил футболиста.

Однако чиновники ФА пересмотрели момент и отменили карточку. Калверт-Льюин мог пропустить три матча.

«Эвертон» в АПЛ с 16 очками идет над зоной вылета.