Англия09 января 2024, 18:50 |
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Редкий случай. Эвертон успешно оспорил удаление лидера после VAR
Калверт-Льюин может играть
09 января 2024, 18:50 |
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Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что красная карточка форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюиса аннулирована.
Игрока удалили в матче против «Кристал Пэлас», а наставник ливерпульцев Шон Дайч после матча заявил, что не может поверить в такую красную карточку и теряет веру в VAR, после которого рефери и удалил футболиста.
Однако чиновники ФА пересмотрели момент и отменили карточку. Калверт-Льюин мог пропустить три матча.
«Эвертон» в АПЛ с 16 очками идет над зоной вылета.
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