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  4. Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Испания
09 января 2024, 17:54 |
1975
0

Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона

Джаррад Брэнтуэйт заинтересовал Карло Анчелотти

09 января 2024, 17:54 |
1975
0
Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррад Брэнтуэйт

Мадридский «Реал» рассматривает возможность трансфера английского центрального защитника «Эвертона» Джаррада Брэнтуэйта, сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что кроме «сливочных» 21-летним футболистом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Карло Анчелотти лично знаком с игроком, ведь именно под руководством итальянца Джаррад дебютировал за первую команду «Эвертона».

В этом сезоне Джаррад Брэнтуэйт провел 21 матч во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует забрать у «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

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Джаррад Брэнтуэйт Карло Анчелотти Реал Мадрид Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Daily Mail
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