Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона

Мадридский «Реал» рассматривает возможность трансфера английского центрального защитника «Эвертона» Джаррада Брэнтуэйта, сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что кроме «сливочных» 21-летним футболистом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Карло Анчелотти лично знаком с игроком, ведь именно под руководством итальянца Джаррад дебютировал за первую команду «Эвертона».

В этом сезоне Джаррад Брэнтуэйт провел 21 матч во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует забрать у «Баварии» Альфонсо Дэвиса.