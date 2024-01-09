Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Джаррад Брэнтуэйт заинтересовал Карло Анчелотти
Мадридский «Реал» рассматривает возможность трансфера английского центрального защитника «Эвертона» Джаррада Брэнтуэйта, сообщает британское издание Daily Mail.
Отмечается, что кроме «сливочных» 21-летним футболистом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Карло Анчелотти лично знаком с игроком, ведь именно под руководством итальянца Джаррад дебютировал за первую команду «Эвертона».
В этом сезоне Джаррад Брэнтуэйт провел 21 матч во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует забрать у «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец активно готовится к бою
Экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун умер 8 января