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Чемпионат Европы
09 января 2024, 16:48 | Обновлено 09 января 2024, 17:09
99
0

Перед Евро-2024. Испания продлит контракт с тренером

Де ла Фуэнте останется с командой до ЧМ-2026

09 января 2024, 16:48 | Обновлено 09 января 2024, 17:09
99
0
Перед Евро-2024. Испания продлит контракт с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

По информации испанских СМИ, перед стартом Евро-2024 тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет с федерацией футбола новый контракт.

Договор будет рассчитан до завершения ЧМ-2026.

Сейчас контракт де ла Фуэнте действует до конца июля, но чиновники федерации хотят перед Евро вознаградить специалиста продлением контракта.

Испания на Евро-2024 попала в непростую группу с Италией, Хорватией и Албанией.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Евро-2024
Источник AS
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