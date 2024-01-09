Чемпионат Европы09 января 2024, 16:48 | Обновлено 09 января 2024, 17:09
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Перед Евро-2024. Испания продлит контракт с тренером
Де ла Фуэнте останется с командой до ЧМ-2026
09 января 2024, 16:48 | Обновлено 09 января 2024, 17:09
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По информации испанских СМИ, перед стартом Евро-2024 тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет с федерацией футбола новый контракт.
Договор будет рассчитан до завершения ЧМ-2026.
Сейчас контракт де ла Фуэнте действует до конца июля, но чиновники федерации хотят перед Евро вознаградить специалиста продлением контракта.
Испания на Евро-2024 попала в непростую группу с Италией, Хорватией и Албанией.
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