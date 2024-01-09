Перед Евро-2024. Испания продлит контракт с тренером

По информации испанских СМИ, перед стартом Евро-2024 тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет с федерацией футбола новый контракт.

Договор будет рассчитан до завершения ЧМ-2026.

Сейчас контракт де ла Фуэнте действует до конца июля, но чиновники федерации хотят перед Евро вознаградить специалиста продлением контракта.

Испания на Евро-2024 попала в непростую группу с Италией, Хорватией и Албанией.