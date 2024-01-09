Калинина и Цуренко попали в список участниц турнира WTA 500 в Абу-Даби

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко попали в список участниц основной сетки турнира WTA 500 в Абу-Даби, который состоится с 5 по 11 февраля.

Из первой десятки мирового рейтинга на соревнованиях планируют выступить Елена Рыбакина, Онс Жабер, Мария Саккари и Барбора Крейчикова.

Отметим, что турнир в Абу-Даби проходит с 2021 года в Международном теннисном центре Zayed Sports City (в 2022-м не игрался), Калинина и Цуренко ранее не выступали на этих соревнованиях. Действующая чемпионка – швейцарка Белинда Бенчич.

Призовой фонд Abu Dhabi Open 2024 составляет $922,573.