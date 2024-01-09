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  4. Калинина и Цуренко попали в список участниц турнира WTA 500 в Абу-Даби
WTA
09 января 2024, 16:49 |
168
0

Калинина и Цуренко попали в список участниц турнира WTA 500 в Абу-Даби

Ангелина и Леся впервые сыграют на этих соревнованиях

09 января 2024, 16:49 |
168
0
Калинина и Цуренко попали в список участниц турнира WTA 500 в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко попали в список участниц основной сетки турнира WTA 500 в Абу-Даби, который состоится с 5 по 11 февраля.

Из первой десятки мирового рейтинга на соревнованиях планируют выступить Елена Рыбакина, Онс Жабер, Мария Саккари и Барбора Крейчикова.

Отметим, что турнир в Абу-Даби проходит с 2021 года в Международном теннисном центре Zayed Sports City (в 2022-м не игрался), Калинина и Цуренко ранее не выступали на этих соревнованиях. Действующая чемпионка – швейцарка Белинда Бенчич.

Призовой фонд Abu Dhabi Open 2024 составляет $922,573.

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Ангелина Калинина Леся Цуренко WTA Абу-Даби
Источник Twitter
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