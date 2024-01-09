КВАРЦЯНЫЙ: «Точно знаю, что Шершуна приглашали в Динамо Лобановского»
Бывший главный тренер «Волыни» рассказал, как могла сложиться карьера погибшего футболиста
Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как могла сложиться карьера футболиста Богдана Шершуна, который вчера умер в возрасте 42 лет:
«Я точно знаю, что Шершуна приглашали в «Динамо», когда главным тренером был Лобановский. Но он в итоге выбрал «Днепр», а потом цска. В Киеве при Валерии Васильевиче были тренировки на истощение, возможно, Шершун выбрал щадящий режим, более игровой и тактический, который исповедовали «Днепр» и цска».
Ранее Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о Богдане Шершуне.
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