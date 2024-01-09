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  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Точно знаю, что Шершуна приглашали в Динамо Лобановского»
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 17:09 |
487
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Точно знаю, что Шершуна приглашали в Динамо Лобановского»

Бывший главный тренер «Волыни» рассказал, как могла сложиться карьера погибшего футболиста

09 января 2024, 17:09 |
487
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Точно знаю, что Шершуна приглашали в Динамо Лобановского»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как могла сложиться карьера футболиста Богдана Шершуна, который вчера умер в возрасте 42 лет:

«Я точно знаю, что Шершуна приглашали в «Динамо», когда главным тренером был Лобановский. Но он в итоге выбрал «Днепр», а потом цска. В Киеве при Валерии Васильевиче были тренировки на истощение, возможно, Шершун выбрал щадящий режим, более игровой и тактический, который исповедовали «Днепр» и цска».

Ранее Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о Богдане Шершуне.

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Богдан Шершун Виталий Кварцяный Динамо Киев Днепр Валерий Лобановский ЦСКА Москва
Источник Украинский футбол
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