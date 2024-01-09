КВАРЦЯНЫЙ: «Точно знаю, что Шершуна приглашали в Динамо Лобановского»

Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как могла сложиться карьера футболиста Богдана Шершуна, который вчера умер в возрасте 42 лет:

«Я точно знаю, что Шершуна приглашали в «Динамо», когда главным тренером был Лобановский. Но он в итоге выбрал «Днепр», а потом цска. В Киеве при Валерии Васильевиче были тренировки на истощение, возможно, Шершун выбрал щадящий режим, более игровой и тактический, который исповедовали «Днепр» и цска».

Ранее Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о Богдане Шершуне.